SIR के बाद बंगाल से भागते लोगों का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक खचाखच भरी नाव पर चढ़ते दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की घोषणा के बाद बांग्लादेशी नागरिक वापस अपने देश बांग्लादेश लौट रहे हैं.