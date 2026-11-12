ईरान में परमाणु परीक्षण का बताकर वायरल हो रहे वीडियो का सच

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट qtv_news_channel पर यही वीडियो मिला. कैप्शन में दावा किया गया है कि वीडियो रूस की तरफ से किए जा रहे परमाणु परीक्षण का है. पर इस पोस्ट में AI Content का लेबल लगा है, इससे साफ होता है कि ये असली वीडियो नहीं है.