सनी देओल के बीजेपी से इस्तीफे का भ्रामक दावा वायरल

वायरल पोस्ट में दावा है कि सनी देओल ने बीजेपी को हिंसक और ब्रेनवॉश हो चुके लोगों की पार्टी कहा

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही कुछ पोस्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. दावा है कि सनी देओल ने बीजेपी को अशिक्षित और ब्रेनवॉश लोगों का संगठन कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : न तो सनी देओल ने बीजेपी को लेकर ऐसा कोई बयान दिया है, न ही पार्टी से इस्तीफा दिया है. ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सनी देओल की तरफ से नहीं की गई है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमें ऐसी कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि सनी देओल ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है. जाहिर है अगर ये दावा सच होता तो ये खबर सुर्खियों में होती.

सनी देओल ने 23 अप्रैल 2019 को बीजेपी जॉइन की थी, इस दौरान की तस्वीरों को पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां देखा जा सकता है.

हमने सनी देओल के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, कहीं भी उनकी तरफ से जारी किया गया ऐसा बयान नहीं मिला, जो वायरल हो रहा है.

सनी देओल हाल में तब सुर्खियों में थे जब वो अपनी हालिया फिल्म बॉर्डर 2 का प्रमोशन कर रहे थे. इस दौरान के किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया.

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर सनी देओल के बीजेपी से इस्तीफे को लेकर भ्रामक दावा किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Sunny Deol 

