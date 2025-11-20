चीलों के उड़ने के लिए राहुल ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया? जानिए सच

उन्होंने कहा, "ये जो चील है, वो यहां क्यों उड़ रहे हैं. ये चील यहां क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है कि ये चील यहां क्यों घूम रहे हैं? ये जो गंदगी है, इस गंदगी को हटाने के लिए कितने करोड़ रुपये लगेंगे? 5 करोड़? 10 करोड़? दस साल की बच्ची कह रही है 5 करोड़-10 करोड़. ठीक है 50 करोड़ लग जाएंगे. नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये टैक्स माफ किया है. 1,30,000 करोड़ रुपये. आप लोग गंध में रहो. आप लोग चौबीस घंटे गंध में रहो, और वो लोग महलों में, हवाई जहाजों में शांति से रहें."