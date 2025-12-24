ADVERTISEMENTREMOVE AD

ललित मोदी ने 7 करोड़ में नहीं नीलाम किया युवराज सिंह का 'छह छक्कों' वाला बल्ला

राज शमानी के पॉडकास्ट में ललित मोदी के बयान से ये पता चलता है कि युवराज सिंह का बल्ला उन्हीं के पास है.

Priyanshi Khandelwal
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने पू्र्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के बैट को 7 करोड़ में नीलाम कर दिया.


क्या है दावा ? : पोस्ट में दावा किया गया है कि 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में एक ओवर में छह छक्के लगाने के बाद ललित मोदी ने क्रिकेटर युवराज सिंह को पोर्श गाड़ी गिफ्ट की थी, और बाद में उन्होंने युवराज सिंह के उस बल्ले को 7 करोड़ में नीलाम कर दिया था.

(इसी तरह के दूसरे दावों के आर्काइव्स को यहां और यहां देखा जा सकता है.)

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या है सच? : ये दावा भ्रामक है.

  • ये सच है कि ललित मोदी ने सार्वजनिक तौर पर गाड़ी देने का वादा किया था और एक ओवर में छह छक्के मारने के लिए युवराज सिंह को पोर्श गाड़ी गिफ्ट भी की थी, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि मोदी ने युवराज का वो बल्ला 7 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया, जिससे उन्होंने छह छक्के जड़े थे.

  • अलग-अलग रिपोर्ट्स से ये पता चलता है कि बल्ला मोदी के पास ही है, और इस कीमत पर नीलामी होने का कोई सबूत नहीं है.

हमें पड़ताल में क्या मिला?: हमने मामले से जुड़े कीवर्ड सर्च किए.

  • हमें इंस्टाग्राम पर ललित मोदी के इंटरव्यू की एक क्लिप मिली, जिसे 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था. ये क्लिप पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट 'Beyond23CricketPod' का हिस्सा है.

  • इस इंटरव्यू में, मोदी ने बताया कि 2007 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने भारतीय टीम से वादा किया था, और एक ओवर में छह छक्के जड़ने पर उन्होंने युवराज सिंह को पोर्श देकर अपना वादा पूरा किया.

  • हमने देखा कि मोदी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में भी इसी तरह का बयान दिया था.  इस पॉडकास्ट को 23 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था.

  • वीडियो में 1:40 के मार्क पर, मोदी बताते हैं कि छह छक्के मारने के बाद युवराज सिंह उनके पास आए और पोर्श देने की बात कही, जिसके जवाब में मोदी ने उनसे उनका बल्ला मांगा. ललित मोदी ने आगे बताया कि वो बल्ला अभी भी उनके पास है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमें किसी भी बड़े ऑक्शन हाउस या मीडिया संगठन से नीलामी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

निष्कर्ष: ये दावा भ्रामक है. ये सच है कि एक ओवर में छह छक्के मारने पर ललित मोदी ने युवराज सिंह को पोर्श गाड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने सिंह के बैट को 7 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Yuvraj Singh   Lalit Modi 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×