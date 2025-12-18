ऑस्ट्रेलियाई PM ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा सस्पेंड किया? एडिटेड है वीडियो

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा सर्विस सस्पेंड की जा रही है.
दावा: ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये फैसला 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए हमले, जिसमें में "पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी" नवीद अकरम को आतंकी हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, के बाद लिया गया है.
क्या ये सच है ? : नहीं, इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से एडिट किया गया है, और इसमें अल्बनीज का असली बयान नहीं है.
ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं है, जो इस दावे की पुष्टि कर सके कि ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान या किसी अन्य देश के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी है.
हमने सच कैसे पता लगाया ?: हमने 'पाकिस्तान वीजा सस्पेंड ऑस्ट्रेलिया' जैसे शब्दों से कीवर्ड सर्च किया, लेकिन हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिला.
हमने वीडियो पर रिवर्स इमेज सर्च किया, जिससे हमें The Sunday Morning Herald और Brisbane Times की रिपोर्ट्स मिली, जिन्हें अगस्त 2022 को पब्लिश किया गया था. इन दोनों ही रिपोर्ट्स में अल्बनीज को वायरल वीडियो वाले कपड़ों में देखा जा सकता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्बनीज की ये फोटो 2022 में कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है. इसके अलावा, वायरल वीडियो में, अल्बनीज हमलावर नवीद अकरम को गलती से पाकिस्तानी नागरिक कह कर बुलाते हैं.
हालांकि, CNN और The Sydney Morning Herald समेत अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवीद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है. वहीं, पिता साजिद, भारतीय नागरिक है.
क्या ये वीडियो AI है ? : ये जानने के लिए कि क्या वीडियो के साथ AI की मदद से छेड़छाड़ की गई है, हमने इसे AI डिटेक्शन टूल्स पर चेक किया.
Hive Moderation के टूल के नतीजों में सामने आया कि 84.3 फीसदी संभावना है कि ऑडियो AI-जेनरेटेड या डीपफेक कंटेंट है.
Hiya के डीपफेक वॉयस डिटेक्शन टूल वीडियो के ऑडियो एलिमेंट को 100 में से 1 नंबर दिया, जिससे पता चलता है कि ऑडियो डीपफेक है.
निष्कर्ष: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के वीडियो से AI के जरिए छेड़छाड़ कर ये गलत दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड करने का फैसला लिया है.
