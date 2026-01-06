धौलपुर रेप केस को लेकर गलत सांप्रदायिक दावा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें बुर्का पहने एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में है. दावा किया जा रहा है कि ये शख्स मुस्लिम है और धोलपुर रेप केस का आरोपी है.
राजस्थान के धौलपुर में 15 दिसंबर 2025 को 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था.
क्या ये सच है ? : वायरल पोस्ट में किया गया दावा सच नहीं है. ये सच है कि वीडियो धोलपुर रेप केस के आरोपी का ही है, लेकिन आरोपी मुस्लिम समुदाय से नहीं है. आरोपी का नाम राजेंद्र सिसोदिया है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर हमने गूगल लेंस के जरिए इसे सर्च किया. हमें हाल की कई मीडिया रिपोर्ट्स में वीडियो से मिलते जुलते विजुअल्स मिले.
मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि आरोपी को उत्तरप्रदेश पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार किया है, जहां वो अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहनकर और लिपिस्टिक लगाकर घूम रहा था.
क्या है पूरा मामला ? :
आरोपी रामभरोसे उर्फ राजेंद्र सिसोदिया पर आरोप है कि उसने 15 दिसंबर को राजस्थान के धौलपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया.
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और बचने के लिए कभी खुद को VIP तो कभी अफसर बताता रहा, बार-बार हुलिया बदलता रहा.
पुलिस ने उसकी लोकेशन आगरा, लखनऊ और ग्वालियर में ट्रेस की और कई हफ्तों तक तलाश जारी रखी.
आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह बुर्का पहनकर और लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा हुआ था.
निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर धौलपुर रेप केस को लेकर किया जा रहा सांप्रदायिक दावा सच नहीं. मामले में आरोपी मुस्लिम समुदाय से नहीं है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)