दिल्ली: 800 लोग लापता होने के 'हाई अलर्ट' से जुड़े पोस्ट का सच ये रहा

सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर हो रहे सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बढ़ते गुमशुदगी के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है. पोस्ट में बताया गया है कि जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, जो कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है.

सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों को इस तरह से शेयर किया जा रहा है जिससे लग सकता है कि अचानक इतने लोग राजधानी से गायब हो गए और पहली बार ऐसा हुआ है. लेकिन, पिछले सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो कुछ और ही तस्वीर सामने आती है. पर उससे पहले नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर हो रहे दावों पर.