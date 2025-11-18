दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने नहीं कहा 'धमाका CNG सिलेंडर की वजह से हुआ'

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) रविंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ धमाका "गलती से सीएनजी सिलेंडर फटने से हुआ था."



वायरल पोस्ट में क्या है ? : इसमें लिखा है, "लाल किला मेट्रो धमाका. स्पेशल सीपी रविंद्र यादव (लॉ एंड ऑर्डर) के मुताबिक, लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर हुआ धमाका गलती से सिलेंडर फटने से हुआ था, ये आतंकी हमला नहीं है. अफवाहें फैलाना बंद करें. मुसलमानों पर आरोप लगाना बंद करें. तथ्यों पर ध्यान दें."