Scamguard: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर कैसे स्कैम हो रहा है ?

आपके मोबाइल पर बैंकों और सरकारी एजेंसियों से नोटिफिकेशन आना सामान्य सी बात है. इनमें देश में होने वाले नए-नए स्कैम से आपके बैंक अकाउंट को बचाने के बारे में चेतावनी दी जाती है. जब आप लेटेस्ट फ्रॉड से बचने की कोशिश करते हैं, तो स्कैमर नए तरीकों से अपना गेम और बेहतर कर लेते हैं, जिससे उनका अगला शिकार अनजान रह जाता है.

आपके क्रेडिट कार्ड को टारगेट करने वाला एक नया स्कैम सामने आया है, जिसमें स्कैमर बैंक अधिकारी बनकर एक सोची-समझी स्क्रिप्ट की मदद से आपका भरोसा जीतते हैं. एक शानदार ऑफर, एक छोटी सी "अपग्रेड" फीस, और OTP, उन्हें आपका सारा पैसा लेकर आसानी से निकलने के लिए बस यही सब चाहिए होता है.

नीचे दिए गए सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है, किन चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसी कॉल का जवाब कैसे देना चाहिए.