'कॉकरोच' को फांसी देने की बात करते पीयूष गोयल का यह वीडियो Deepfake है

सोशल मीडिया केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनकारियों का जिक्र करते हुए कथित तौर पर उन्हें 'फांसी देने' की बात कह रहे हैं.

वीडियो में पीयूष गोयाल क्या कहते हैं?: वीडियो में पीयूष गोयल को यह कहते हुए सुना जा सकता है,