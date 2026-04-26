ADVERTISEMENTREMOVE AD

TMC कार्यकर्ताओं पर पुलिस एक्शन का पुराना वीडियो हालिया बताकर वायरल

यह वीडियो जुलाई 2023 से इंटरनेट पर मौजूद है और इसमें हालिया घटना या दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.

अभिषेक आनंद
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी सड़क किनारे बैठे दो लोगों को थप्पड़ मारते और उन पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं; कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों से जोड़ कर शेयर किया है.

यूजर ने क्या कहा?: इस क्लिप को अपने X (पहले Twitter) अकाउंट पर शेयर करते हुए, 'हरमीत कौर K' नाम की एक यूजर ने लिखा, "ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बंगाल चुनावों के पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की हैं... क्या यह इसी के लिए है?? और किसके निर्देश पर??"

( इसी तरह के दावों के अन्य आर्काइव यहां, यहां और यहां देखे जा सकते हैं. )

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सच क्या हैं?: यह दावा भ्रामक है. यह वीडियो जुलाई 2023 से इंटरनेट पर मौजूद है और इसमें हालिया घटना या दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन को देखने पर हमें कुछ ऐसे कमेंट्स मिले जिनमें कहा गया था कि वीडियो असल में पुराना है और 2023 का है.

  • इनमें से एक यूजर ने "कैनिंग न्यूज" नाम के एक अन्य यूजर का फेसबुक पोस्ट भी शेयर किया था, जो 9 जुलाई 2023 का था.

वीडियो का पुराना वर्जन: हमने Facebook पर "canning news" कीवर्ड सर्च किया और यह पाया कि उस पेज ने असल में 9 जुलाई 2023 को यही वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो के कैप्शन का हिंदी में अनुवाद करने पर हमने पाया कि इसमें लिखा था, "वोटिंग के दिन कैनिंग में बसंती की हालत देखिए."

अन्य सोर्स: इसके बाद Team WebQoof ने बांग्ला भाषा में "বাসন্তী নির্বাচন" [अनुवाद: बसंती चुनाव] शब्दों का इस्तेमाल कर कीवर्ड सर्च किया जिसमें हमें News18Bangla के आधिकारिक YouTube चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो मिला.

  • इसे 8 जुलाई 2023 को एक कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, जिसका मोटा-मोटा अनुवाद यह था: "पंचायत चुनाव के दौरान बसंती में बमबारी! भीड़ को देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया—देखें."

निष्कर्ष: हालांकि हम इस वीडियो की जगह या संदर्भ को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं कर पाए, लेकिन यह साफ है कि यह वायरल क्लिप पुरानी है और इसका पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×