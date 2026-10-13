हर शनिवार को बैंक की छुट्टी का दावा करने वाला यह नोटिफिकेशन फर्जी है

A Gazette circulating on social media , purportedly issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services), claims that the Central Government has declared every Saturday a public holiday for all Public Sector Banks , including SBI. #PIBFactCheck: â The document being circulated is #Fake. â No such notification has been issued by @FinMinIndia declaring every Saturday as public holiday for public sector banks. ð¡ Flag suspicious content related to the Central Government to PIB Fact Check. ð± WhatsApp: +91 8799711259 ð§ factcheck@pib.gov.in