बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या को दिया जा रहा गलत सांप्रदायिक रंग

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने कुछ कीवर्ड्स के जरिए मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स देखीं. हमें बांग्लादेश के स्थानीय न्यूज प्लेटफॉर्म The Daily Star पर 23 अगस्त 2026 की रिपोर्ट मिली. यहां से पता चला कि ये मामला रंगपुर शहर के दासपारा-मछुआपारा इलाके का है. जहां रिटायर्ड स्कूल टीचर गनपती चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतलता चक्रवर्ती और दो बच्चों अगामी - प्रियोम चक्रवर्ती की लाश घर से बरामद हुई थी. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आरोपियों ने हत्या से पहले या बाद में पीड़ितों के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ भी फेंका था.