ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के जश्न का नहीं है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ लोग फिलीस्तीन का झंडा लेकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं. देखने में ये वीडियो किसी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन का लग रहा है.

दावा : वीडियो को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद का बताया जा रहा है. दावा है कि ये वीडियो मैनचेस्टर का है, जहां फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी हमले का जश्न मना रहे हैं.

14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मशहूर बोंडी बीच पर एक आतंकी हमला हुआ. जब हमला हुआ, वहां यहूदियों का एक कार्यक्रम चल रहा था. इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए. दो कथित हमलावरों की पहचान साजिद अकरम (50) और नवीद अकरम (24) के रूप में हुई है