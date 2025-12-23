ADVERTISEMENTREMOVE AD

ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के जश्न का नहीं है ये वीडियो

दावा किया जा रहा है कि वीडियो में फिलिस्तीनी समर्थक ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले का जश्न मना रहे हैं

सिद्धार्थ सराठे
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ लोग फिलीस्तीन का झंडा लेकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं. देखने में ये वीडियो किसी रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन का लग रहा है.

दावा : वीडियो को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद का बताया जा रहा है. दावा है कि ये वीडियो मैनचेस्टर का है, जहां फिलिस्तीनी समर्थक आतंकी हमले का जश्न मना रहे हैं.

14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मशहूर बोंडी बीच पर एक आतंकी हमला हुआ. जब हमला हुआ, वहां यहूदियों का एक कार्यक्रम चल रहा था. इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए. दो कथित हमलावरों की पहचान साजिद अकरम (50) और नवीद अकरम (24) के रूप में हुई है

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : ऑस्ट्रेलिया में हालिया आतंकी हमला 14 दिसंबर 2025 को हुआ जबकि वायरल हो रहा वीडियो जून 2025 से ही इंटरनेट पर है. जाहिर है इसका ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च किया. तो 8 जून को एक X (पूर्व में ट्विटर) यूजर की तरफ से शेयर किया गया वीडियो. वीडियो वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलता - जुलता है.

यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. पर इससे ये साफ हो रहा है कि प्रदर्शन हाल का नहीं है बल्कि कम से कम 6 महीने पुराना है. क्योंकि इंटरनेट पर इसके वीडियो जून 2025 से हैं.

8 जून को शेयर किए गए वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना करने से साफ हो रहा है कि दोनों एक ही प्रदर्शन के हैं. दोनों वीडियोज में दिख रहे बैनर और लोग एक ही हैं.

जून के महीने में कई यूजर्स ने प्रदर्शन के ऐसे वीडियो मैनचेस्टर के बताकर शेयर किए थे. पर हम ये पुष्टि नहीं कर सके कि ये वीडियो किस ट्रेन स्टेशन पर हुए प्रदर्शन का है. क्योंकि किसी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट में हमें ये वीडियो नहीं मिला. लेकिन, ये साफ हो गया कि ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए हालिया हमले के पहले का वीडियो है.

निष्कर्ष : 6 महीने पुराने प्रदर्शन के वीडियो को सिडनी में 14 दिसंबर 2025 को हुए आतंकी के बाद मनाए गए जश्न का बताकर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Australia   Palestine 

