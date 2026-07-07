कश्मीर पर बोलतीं अरुंधति रॉय की पुरानी वीडियो CJP प्रोटेस्ट की बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर लेखिका और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का कश्मीर पर बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध-प्रदर्शन का है.

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, "कॉकरॉच आंदोलन मंच से अरूंधती रॉय का एलान है कि "कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है" और बाकायदा सारे कॉकरॉच इस बात पर ताली पीट रहे हैं."