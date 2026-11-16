मणिपुर और लोकतंत्र पर बोलते अमित शाह का वायरल वीडियो एडिटेड है

इस वीडियो का बैकग्राउंड वायरल क्लिप से मेल खा रहा था; इसमें अमित शाह संसद में बोल रहे थे और उनके बगल में बैठे सांसद भी वही लग रहे थे जो वायरल वीडियो में नजर आ रहे थे.

पूरे वीडियो में 12:10 मिनट पर सुना जा सकता है कि अमित शाह विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहते हैं, "जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकठ्ठा होकर देखो सामने बैठे हैं हुए 130 करोड़ की जनता को बताते हैं, हमें मणिपुर की चिंता नहीं है. हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, हम केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीती में हैं. अगर यह नहीं है तो बताइए बाहर जाकर जनता को सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे."