वेनेजुएला में हुए विमान हादसे का वीडियो अजित पवार से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होता दिख रहा है. यूजर्स इसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती में एक विमान दुर्घटना में हुई दुखद मौत से जोड़ रहे हैं.

यह दावा शेयर करने वालों ने इसे इस कैप्शन के साथ अपलोड किया है, "आज सुबह महाराष्ट्र में प्लेन क्रेश में डिप्टी सीएम अजित पंवार सहित 6 लोगों का दुखद निधन."