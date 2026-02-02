वेनेजुएला में हुए विमान हादसे का वीडियो अजित पवार से जोड़कर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त होता दिख रहा है. यूजर्स इसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती में एक विमान दुर्घटना में हुई दुखद मौत से जोड़ रहे हैं.
यह दावा शेयर करने वालों ने इसे इस कैप्शन के साथ अपलोड किया है, "आज सुबह महाराष्ट्र में प्लेन क्रेश में डिप्टी सीएम अजित पंवार सहित 6 लोगों का दुखद निधन."
( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां देख सकते हैं. )
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो अक्टूबर 2025 का है और इसमें कथित तौर पर वेनेजुएला के पैरामिलो एयरपोर्ट पर हुई प्लेन दुर्घटना को दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम पर गूगल लेंस की मदद से सर्च किया जिसमें हमें यही वीडियो 'WeatherMonitors' नाम के इस X हैंडल पर मिला.
यह वीडियो 22 अक्टूबर 2025 को पोस्ट किया गया था, जिसके कैप्शन में लिखा था, "ब्रेकिंग: वेनेजुएला के टाचिरा में पैरामिलो एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान एक छोटा विमान क्रैश हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई."
न्यूज रिपोर्ट्स: NDTV में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पैरामिलो एयरपोर्ट पर टेक-ऑफ करते समय एक छोटा विमान क्रैश हो गया था. पाइपर PA-31T1 विमान रनवे पर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई थी.
Al Arabiya English के ऑफिशियल YouTube चैनल ने भी 23 अक्टूबर 2025 को इसी घटना के वीडियो शेयर किए थे.
इसका टाइटल था, "वेनेजुएला में छोटा विमान क्रैश, दो लोगों की मौत."
निष्कर्ष: जाहिर है कि यह वीडियो पुराना है और इसे गलत तरीके से बारामती में हुए हाल के प्लेन क्रैश से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
