आरती करते दिख रहे असदउद्दीन ओवैसी का ये वीडियो असली नहीं

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो में ऐसी कुछ खामियां दिखीं, जिनसे हमें शक हुआ कि वीडियो AI से बना हो सकता है.

वीडियो में दिख रही फूल मालाएं ब्लर दिख रही हैं, माला के फूल उस तरह अलग-अलग नहीं दिख रहे जैसे कि असली वीडियो में आमतौर पर दिखते हैं.