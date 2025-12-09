ADVERTISEMENTREMOVE AD

आरती करते दिख रहे असदउद्दीन ओवैसी का ये वीडियो असली नहीं

असदउद्दीन ओवैसी का ये वीडियो AI के जरिए बनाया गया है

सिद्धार्थ सराठे
Updated
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर AIMIM प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) का एक वीडियो वायरल है, इसमें वो आरती करते दिख रहे हैं.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें

क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि AI से बना है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो में ऐसी कुछ खामियां दिखीं, जिनसे हमें शक हुआ कि वीडियो AI से बना हो सकता है.

वीडियो में दिख रही फूल मालाएं ब्लर दिख रही हैं, माला के फूल उस तरह अलग-अलग नहीं दिख रहे जैसे कि असली वीडियो में आमतौर पर दिखते हैं.

वीडियो में नीचे की तरफ हमें Google Gemini का लोगो दिखा. Google Gemini एक मल्टीमॉडल AI मॉडल है. इसमें इमेज जनरेशन फीचर भी है, जिससे Prompt फोटो या वीडियो क्रिएट किया जा सकता है. ऐसा विजुअल भी, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है.

अब आगे हमने वीडियो को AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया. यहां देखा जा सकता है कि वीडियो के AI से बने होने की संभावना 99% दिखाई गई है.

हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि असदउद्दीन ओवैसी आरती में शामिल हुए.

निष्कर्ष : AI से बना वीडियो शेयर कर ये गलत दावा किया जा रहा है कि AIMIM प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी आरती में शामिल हुए.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Asaduddin Owaisi 

Published: 
