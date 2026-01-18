ADVERTISEMENTREMOVE AD

बाइक सवार पर बाघ के असली हमले का बताकर AI से बना वीडियो वायरल

वीडियो को बारीकी से देखने पर ऐसी कई गड़बड़ियां मिलीं, जिनसे साबित होता है कि ये AI की मदद से बनाया गया है

खुशी महरोत्रा
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ, एक बाइक सावर पर हमला करते और फिर उसे जंगल में घसीटते हुए दिख रहा है. वीडियो को शेयर करने वाले यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो असली घटना का है.

(इसी तरह के दावे कर रहे दूसरे पोस्ट्स के आर्काइव को यहां और यहां देखा जा सकता है.)

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा झूठा है, क्योंकि वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

हमें क्या मालूम चला ? : सबसे पहले, हमने ये जानने के लिए संबंधित कीवर्ड सर्च किया कि भारत में हाल ही में बाघ के हमलों के कौन से मामले सामने आए हैं.

  • हालांकि, इनमें से किसी भी रिपोर्ट्स की जानकारी, वायरल वीडियो से मेल नहीं खा रही थी.

  • इसके बाद, हमने वीडियो में कुछ गड़बड़ियां देखीं, जैसे कि कुछ फ्रेम्स में बाघ का शरीर पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, या गाड़ी का नंबर प्लेट भी ठीक नहीं था.

  • वीडियो में कुछ गड़बड़ियां साफ देखी जा सकती हैं&nbsp;

    सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint

  • AI की मदद से बनाए गए वीडियो में अक्सर इस तरह की गड़बड़ियां देखी जाती हैं.

  • टीम वेबकूफ ने इसके बाद इस वीडियो को AI-डिटेक्शन टूल, Hive Moderation पर चेक किया, जिससे ये पता चला कि वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.

निष्कर्ष: बाइक सवार पर बाघ के हमले का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, और ये सच्ची घटना नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×