बाइक सवार पर बाघ के असली हमले का बताकर AI से बना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ, एक बाइक सावर पर हमला करते और फिर उसे जंगल में घसीटते हुए दिख रहा है. वीडियो को शेयर करने वाले यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो असली घटना का है.
क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा झूठा है, क्योंकि वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.
हमें क्या मालूम चला ? : सबसे पहले, हमने ये जानने के लिए संबंधित कीवर्ड सर्च किया कि भारत में हाल ही में बाघ के हमलों के कौन से मामले सामने आए हैं.
हालांकि, इनमें से किसी भी रिपोर्ट्स की जानकारी, वायरल वीडियो से मेल नहीं खा रही थी.
इसके बाद, हमने वीडियो में कुछ गड़बड़ियां देखीं, जैसे कि कुछ फ्रेम्स में बाघ का शरीर पूरी तरह से साफ नहीं दिख रहा था, या गाड़ी का नंबर प्लेट भी ठीक नहीं था.
वीडियो में कुछ गड़बड़ियां साफ देखी जा सकती हैं
सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint
AI की मदद से बनाए गए वीडियो में अक्सर इस तरह की गड़बड़ियां देखी जाती हैं.
टीम वेबकूफ ने इसके बाद इस वीडियो को AI-डिटेक्शन टूल, Hive Moderation पर चेक किया, जिससे ये पता चला कि वीडियो को AI की मदद से बनाया गया है.
निष्कर्ष: बाइक सवार पर बाघ के हमले का वायरल वीडियो AI की मदद से बनाया गया है, और ये सच्ची घटना नहीं है.
