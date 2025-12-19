कन्या उत्थान योजना के जरिए 1 लाख रुपए मिलने का भ्रामक पोस्ट वायरल

क्या ये सच है ? : नहीं. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बिहार सरकार की एक योजना है. इस योजना के तहत बच्ची के जन्म के वक्त 2 हजार रुपए और बच्ची की आयु 1 साल पूरी होने पर टीकाकरण के बाद 1 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है.

इसी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा से जुड़ी कई स्कॉलरशिप योजनाएं भी शुरू की हैं. लेकिन, इनमें अलग-अलग वर्ग और श्रेणी के छात्रों को अलग-अलग स्कॉलरशिप राशि मिलती है. सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि हर छात्रा को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी.