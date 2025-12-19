कन्या उत्थान योजना के जरिए 1 लाख रुपए मिलने का भ्रामक पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें प्रधानमंत्री मंच पर बोलते दिख रहे हैं. वीडियो में वॉइसओवर के जरिए दावा किया जा रहा है कि इस पोस्ट के साथ दिए गए लिंक के जरिए कन्या उत्थान योजना का लाभ लिया जा सकता है. दावा है कि योजना के जरिए अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो 1 लाख और 1 बेटी है तो 50,000 रुपए मिलेंगे.
क्या ये सच है ? : नहीं. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान बिहार सरकार की एक योजना है. इस योजना के तहत बच्ची के जन्म के वक्त 2 हजार रुपए और बच्ची की आयु 1 साल पूरी होने पर टीकाकरण के बाद 1 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है.
इसी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा से जुड़ी कई स्कॉलरशिप योजनाएं भी शुरू की हैं. लेकिन, इनमें अलग-अलग वर्ग और श्रेणी के छात्रों को अलग-अलग स्कॉलरशिप राशि मिलती है. सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा गलत है कि हर छात्रा को 50,000 रुपए की राशि मिलेगी.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सरकार के आधिकारिक पोर्टल myschemes.gov.in पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जुड़ी जानकारी देखी. यहां कहीं उल्लेख नहीं है कि हर बालिका के जन्म पर 50 हजार रुपए मिलेंगे.
बच्ची के जन्म पर 2 हजार रुपए और एक साल उम्र पूरी होने पर टीकाकरण होने के बाद 1 हजार रुपए की सहायता राशि देने का प्रावधान है.
ये सहायता राशि केवल 2 बालिकाओं के जन्म तक ही देने का प्रावधान है.
स्कूली शिक्षा : हमें बिहार सरकार के स्कॉलरशिप पोर्टल पर ये जानकारी मिली की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ही एक स्कॉलरशिप स्कीम भी बिहार में है. इसका नाम मुख्यमंत्री बालिका (+2) प्रोत्साहन योजना 2025 है.
पोर्टल पर ही ये जानकारी भी दी गई कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है. इस योजना में छात्राओं के मैट्रिक की परीक्षा में प्रदर्शन और वर्ग के आधार पर अलग-अलग राशि दी जाती है. नीचे सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में जानकारी देखी जा सकती है. लेकिन किसी भी श्रेणी में छात्राओं को 50,000 रुपए देने की बात नहीं कही गई है. इस लिस्ट में छात्राओं के साथ छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की स्कीम का भी जिक्र है.
पीएम मोदी के वीडियो का सच : वायरल क्लिप में पीएम मोदी का जो वीडियो दिख रहा है. उसके स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें पता चला कि ये 24 फरवरी 2019 के एक भाषण से लिया गया है. वीडियो में पीएम मोदी उन्हीं कपड़ों में और उसी बैकग्राउंड के सामने दिख रहे हैं जो वायरल वीडियो में है.
भाषण उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में पीएम-किसान योजना का उद्घाटन किया था. इस वीडियो का बिहार की स्कॉलरशिप स्कीम से कोई संबंध नहीं है.
निष्कर्ष : कन्या उत्थान योजना को लेकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा भ्रामक है.