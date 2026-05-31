ADVERTISEMENTREMOVE AD

दिल्ली की मस्जिद पर 'उपद्रव' का ये वीडियो 6 साल पुराना है

नई दिल्ली की मस्जिद पर झंडा लगाए जाने की ये घटना 2020 में हुई थी

साक्षत चंडोक
Published
वेबकूफ
story-hero-img
i
Aa
Aa
Small
Aa
Medium
Aa
Large

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये नई दिल्ली की हालिया घटना को दिखाता है, जहां कुछ लोग एक मस्जिद पर चढ़ गए और उसकी मीनार पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की.

पोस्ट में क्या कहा गया ? : 24 मई 2026 को X (पूर्व में ट्विटर) यूजर 'AaishaaSoomro' द्वारा अपलोड की गई इस पोस्ट को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, 'मोदी के भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है. स्थान: दिल्ली.' (हिंदी अनुवाद)

रिपोर्ट लिखे जाने तक वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां, यहां और यहां देखें

क्या ये सच है ? : यह दावा भ्रामक है. हालांकि यह घटना नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन वीडियो हालिया नहीं है. 6 साल पुरानी घटना को हाल का बताकर बिना पूरे संदर्भ के शेयर किया जा रहा है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

हमने सच का पता कैसे लगाया ? : वीडियो के फ्रेम्स का रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें फरवरी 2020 की इस घटना से जुड़े कई वीडियो मिले.

इस घटना का वीडियो पत्रकार राना अय्यूब ने 25 फरवरी 2020 को X पर अपलोड किया था. इसके कैप्शन में लिखा था, "इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद इसे दोबारा पोस्ट कर रही हूं. यह दिल्ली का है. कुछ लोग मस्जिद की छत पर मार्च कर रहे हैं, उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और उस पर भगवा झंडा लगा रहे हैं."(पोस्ट का हिंदी अनुवाद)

फरवरी 2020 के ऐसे ही वीडियो वाले अन्य सोशल मीडिया पोस्ट यहां और यहां देखे जा सकते हैं. घटना के एक दिन बाद, 26 फरवरी 2020 को, वेबकूफ ने एक फैक्ट-चेक वीडियो भी पब्लिश किया था.

उस वक्त ये दावा किया गया था कि ये तोड़फोड़ दिल्ली में नहीं हुई. जबकि, असल में ये घटना दिल्ली की ही थी. इस तरह वेबकूफ ने उस समय फैलाए जा रहे भ्रामक दावे की पड़ताल की थी.

नई दिल्ली के अशोक नगर में शूट किए गए इस वीडियो में पृष्ठभूमि में वही मस्जिद—बड़ी मस्जिद—दिखाई देती है. 2020 का वीडियो यहां देखा जा सकता है.

'Delhi mosque vandalism February 2020' कीवर्ड्स के साथ किए गए एक साधारण गूगल सर्च से हमें इस घटना पर प्रकाशित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं.

25 फरवरी 2020 को प्रकाशित द वायर की एक रिपोर्ट में कहा गया था, "मंगलवार दोपहर देर से अशोक नगर स्थित एक मस्जिद में आग लगा दी गई. 'जय श्री राम' और 'हिंदुओं का हिंदुस्तान' के नारे लगा रही भीड़ जलती हुई बड़ी मस्जिद के आसपास घूम रही थी और मस्जिद की मीनार पर झंडा लगा दिया गया था."

इस घटना से जुड़ी अन्य रिपोर्ट यहां, यहां और यहां देखी जा सकती हैं.

निष्कर्ष: वायरल हो रहा वीडियो नई दिल्ली का है, लेकिन इसमें दिख रही घटना 25 फरवरी 2020 की है. यह कोई हालिया घटना नहीं है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Read Latest News and Breaking News at The Quint, browse for more from hindi and webqoof

Topics:  Mosques   mosque attack 

Speaking truth to power requires allies like you.
Become a Member
Monthly
6-Monthly
Annual
Check Member Benefits
ADVERTISEMENTREMOVE AD
Stay Updated
ADVERTISEMENTREMOVE AD
×
×