दिल्ली की मस्जिद पर 'उपद्रव' का ये वीडियो 6 साल पुराना है

फरवरी 2020 के ऐसे ही वीडियो वाले अन्य सोशल मीडिया पोस्ट यहां और यहां देखे जा सकते हैं. घटना के एक दिन बाद, 26 फरवरी 2020 को, वेबकूफ ने एक फैक्ट-चेक वीडियो भी पब्लिश किया था.

उस वक्त ये दावा किया गया था कि ये तोड़फोड़ दिल्ली में नहीं हुई. जबकि, असल में ये घटना दिल्ली की ही थी. इस तरह वेबकूफ ने उस समय फैलाए जा रहे भ्रामक दावे की पड़ताल की थी.

नई दिल्ली के अशोक नगर में शूट किए गए इस वीडियो में पृष्ठभूमि में वही मस्जिद—बड़ी मस्जिद—दिखाई देती है. 2020 का वीडियो यहां देखा जा सकता है.