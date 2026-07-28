20 हजार सिख और मुस्लिम सैनिकों के भारतीय सेना से इस्तीफा देने का दावा फेक

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी कहते दिख रहे हैं कि 20000 सैनिकों ने सेना से इस्तीफा दे दिया है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले सैनिक मुस्लिम और सिख धर्म से थे.
क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं. इस वीडियो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर गलत दावा किया जा रहा है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो वीडियो मिला, जिसका हिस्सा वायरल हो रहा है. ये वीडियो 12 नवंबर 2025 का है, उस वक्त जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख थे.
ये वीडियो Delhi defence dialogue 2025 का है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस पूरे वीडियो में कहीं भी वो 20000 जवानों के इस्तीफे की बात कहीं भी कहते नहीं दिख रहे.
किसी भी विश्वसनीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें 20000 सैनिकों के इस्तीफे की खबर हमें नहीं मिली.
आगे हमने AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर वायरल वीडियो को चेक किया. नतीजे में सामने आया कि वीडियो में आ रही आवाज के AI से बने होने की संभावना 82.5% है.
निष्कर्ष : जनरल उपेंद्र द्विवेदी के वीडियो से छेड़छाड़ कर ये गलत दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना से 20000 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)