1 करोड़ लोगों के इस्लाम छोड़ने के वायरल दावे का सच ये रहा

कसोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान में चल रहे हालिया संकट के बीच 1 करोड़ लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है. वायरल पोस्ट में आगे ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के संकट का असर भारत में भी दिख रहा है और इस्लाम धर्म छोड़ने की एक मुहिम बड़ा रूप ले चुकी है.

आर्थिक संकट, महंगाई और मानवाधिकार हनन को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश के कारण ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों पर सरकार की सख्त कार्रवाई ने इसे गंभीर राजनीतिक और मानवाधिकार संकट बना दिया है. इसी हालिया संकट से जोड़कर पोस्ट शेयर किया जा रहा है.