एक कमरे में 9 लोग, मामूली सैलरी, पीरियड में काम: नोएडा मजदूरों की दर्द भरी कहानी

विनोद एक अर्धकुशल मजदूर हैं. वे नोएडा के सेक्टर-83 स्थित एक जर्जर बिल्डिंग के एक कमरे में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं. उनका कहना है कि अगर वे अकेले कमाएंगे, तो घर का खर्च भी नहीं चल पाएगा. परिवार के पालन-पोषण में उनकी पत्नी भी हाथ बंटाती हैं.

विनोद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं. स्कूल फीस, किताब-कॉपी का बिल 12 हजार रुपये आया है. लेकिन एक बार में पूरी फीस भरना उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है. वे कहते हैं, "सिर्फ 4 हजार रुपये ही दे पाया हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने प्रिंसिपल सर को बता दिया था. हर साल हम ऐसे ही करते हैं- थोड़ा-थोड़ा करके फीस जमा करते हैं."

पैसों की किल्लत के कारण परवेश अपने सभी बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हैं. उनके सिर्फ दो बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं. वे कहती हैं, "दो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. इतना बजट नहीं है कि सभी बच्चों को स्कूल भेज सकें. शहर आने की वजह से कुछ बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया, वहीं पैसों की कमी के कारण भी कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका."