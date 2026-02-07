UP SIR: मुस्लिम वोटर के नाम काटने की कोशिश, BLOs ने बताया कैसे बनाया जा रहा दबाव

इसी तरह के आरोप राज्य के दूसरे हिस्सों से भी सामने आए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इटावा जिले के BLO अश्विनी कुमार को यह कहते सुना जा सकता है कि उन पर मुस्लिम वोटरों के नाम थोक में (बड़ी संख्या में) काटने के लिए दबाव बनाया गया, धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई.

अश्विनी कुमार ने आपबीती सुनाते हुए कहा: "मैं बाइक से जा रहा था, तभी एक कार ने मेरा रास्ता रोका. उसमें ध्रुव कटेरिया और उदय कटेरिया अपने ड्राइवर के साथ थे. उन्होंने मुझे कुछ फॉर्म थमाए और उन पर दस्तखत करने को कहा. उनका दावा था कि ये लोग यहां नहीं रहते और इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाने चाहिए. मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ लोग यहीं के निवासी हैं. मैंने उनसे कहा कि अगर 2-4 लोग बाहर रहते भी हैं, तो पहले इसकी जांच करनी होगी. मैंने उन फॉर्म्स की फोटो खींच ली.

फोटो खींचते ही वे भड़क गए, मुझे गालियां दीं और फोटो डिलीट करने को कहा. फिर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मेरा फोन छीनकर तोड़ दिया. उन्होंने मुझे घसीटा और जान से मारने की धमकी दी. यहां तक कि उन्होंने मेरे जूते उतारकर मुझे उनसे मारने की कोशिश की. मैं अकेला था, आखिर क्या करता?"