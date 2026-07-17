प्रशांत किशोर VS बीजेपी: बांकीपुर का मुकाबला सिर्फ एक 'उपचुनाव' क्यों नहीं है?

चूंकि बीजेपी ने साल 2025 के चुनाव में कायस्थ समुदाय को सिर्फ एक ही टिकट दिया था. वो भी बांकीपुर सीट के लिए तो पार्टी के लिए इस उपचुनाव में भी किसी कायस्थ चेहरे को ही मैदान में उतारना एक तरह से मजबूरी बन गया था.

यही वजह है कि बीजेपी के पहले उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा 'बंटी' कायस्थ समुदाय से ही आते हैं. और तो और, ऐन वक्त पर अभिषेक का नामांकन (nomination) रद्द होने के बाद पार्टी ने जिस नए चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को टिकट थमाया, वे भी कायस्थ ही हैं.

वैसे तो कायस्थ सवर्णों की कैटगरी में आते हैं. लेकिन बिहार जाति आधारित गणना (Caste Survey) 2022-23 की रिपोर्ट देखें, तो सवर्णों की कुल 2.01 करोड़ की आबादी में कायस्थों की संख्या महज 7.85 लाख यानी सिर्फ 0.6 फीसदी है.

अभिषेक सिन्हा का नामांकन वापस होने के पीछे की कहानी ये है कि उनके माता-पिता को दशकों पुराने चारा घोटाले में सजा हो चुकी है. उनके पिता रवींद्र प्रसाद सिन्हा ने मीडिया से कहा, "मेरे बेटे ने मेरी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दी है." उनका यह भी तर्क था कि पिता के गुनाहों की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए.

इतिहास गवाह है कि बांकीपुर ने हमेशा कायस्थ नेताओं को ही सिर-आंखों पर बिठाया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ कायस्थ वोटों के दम पर चुनाव जीत जाने का दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है.

पटना यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र (Sociology) के गेस्ट फैकल्टी और पटना की झुग्गी-बस्तियों पर लंबा काम कर चुके प्रभाकर कुमार ने द क्विंट से बात करते हुए कहा,