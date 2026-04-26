संडे व्यू: ममता की अर्थव्यवस्था फेल, राजनीति पलट देगी चुनाव?

देवदत्त पटनायक ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस सनातन धर्म के भीतर लिंग तरलता और पहचान के प्रति बदलते दृष्टिकोण का विश्लेषण किया है. लेखक महाभारत के एक प्रसंग से शुरुआत करते हैं जहाँ भीष्म ने शिखंडी को केवल उसके स्त्री शरीर के कारण स्त्री माना और युद्ध से इनकार कर दिया, जबकि कृष्ण ने शिखंडी की स्वयं की पहचान (पुरुष) का सम्मान किया. लेखक का तर्क है कि आज का 'सनातन धर्म' कृष्ण के 'प्रगतिशील' दृष्टिकोण के बजाय भीष्म की 'कठोर' और 'पारंपरिक' सोच की ओर झुक रहा है.

लेखक के अनुसार, प्राचीन भारतीय संस्कृति ने कभी भी दुनिया को कठोर हिस्सों में नहीं देखा. अर्धनारीश्वर, नरसिंह और गणेश जैसे रूप इसी 'अस्पष्टता' और 'संक्रमण' के प्रतीक थे. इला, बहुचरा माता और शिखंडी की कहानियाँ दर्शाती हैं कि भारतीय सभ्यता में लिंग भिन्नता को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे अनुष्ठानों और मिथकों में स्थान भी दिया गया.