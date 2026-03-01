संडे व्यू: थोपा गया युद्ध, भविष्य में भी आते रहेंगे एपस्टीन?

सीमित हमले भी नागरिकों की मौत का कारण बनते हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाते हैं. ईरान के मिसाइल/ड्रोन से जवाबी हमले, हिजबुल्लाह जैसे सहयोगियों से बहु-मोर्चा युद्ध दरपेश है. भौगोलिक—हॉर्मुज जलडमरूमध्य से विश्व का 1/5 तेल गुजरता है; युद्ध से तेल कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक मुद्रास्फीति, मंदी. रणनीतिक—ईरान के परमाणु/मिसाइल ठिकाने बिखरे, मजबूत; हमले से कार्यक्रम रुक सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता. उल्टे कट्टरपंथी मजबूत होते हैं, सुधारवादी कमजोर. इतिहास दिखाता है कि बमबारी से स्थिरता नहीं, अस्थिरता आती है. भारत के संदर्भ में: मोदी की इज़राइल यात्रा से रणनीतिक संबंध मजबूत, लेकिन भारत को पश्चिम एशिया से ऊर्जा और प्रवासी निर्भरता है. क्षेत्रीय युद्ध से तेल मूल्य, मुद्रास्फीति, रेमिटेंस प्रभावित. भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीति, संयम, अंतरराष्ट्रीय सत्यापन का समर्थन करना चाहिए, न कि एकतरफा बमबारी का.