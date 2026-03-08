संडे व्यू: बेमकसद अनैतिक युद्ध, संसद में महिला आरक्षण का लंबा इंतजार

लेखिका आगे लिखती हैं कि वर्तमान में लोकसभा में मात्र 15% महिलाएँ हैं, जबकि आबादी में 48.5%. यदि तुरंत लागू होता, तो 180 महिला सांसद होतीं.एनडीए सरकार और आरएसएस की आलोचना की गई है, जिनकी वैचारिकता पितृसत्ता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को सीमित भूमिका में देखती है. जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड और राजनीतिक कारणों से टली. अब 2027 तक आंकड़े आने वाले हैं, जिसके बाद परिसीमन होगा. इससे सीटें बढ़ सकती हैं (543 से 700 तक), लेकिन डेटा हेरफेर या अल्पसंख्यक हाशिएकरण का जोखिम है.लेखक महिलाओं से अपील करते हैं कि वे एकजुट हों और जनगणना-परिसीमन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएँ. नागरिक समाज, बुद्धिजीवी और मीडिया को समर्थन देने की ज़रूरत है. भारत के इतिहास में महिलाओं के उत्पीड़न को याद करते हुए, वे समानता की उम्मीद जताते हैं. यह लेख महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानता है, लेकिन देरी और जोखिमों की चेतावनी देता है.