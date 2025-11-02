उमर खालिद: बर्बाद हुई होनहार जिंदगी, बिहार में रोजगार के वादे असफलता का कबूलनामा

प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को ‘धोखा’ बताया और बिल गेट्स के मेमो का हवाला देकर अपनी जीत घोषित की. यह ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को कम करके आंकता है. भारत-चीन जैसे देश अमेरिकी निषेधवाद से बचे हैं, लेकिन गेट्स का तर्क अधिक घातक है—यह खतरों को को कम आंकता है और प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करता है. वे मानते हैं कि 1.5-2°C लक्ष्य चूकने पर भी 3°C पर मानवता बचेगी. यह मार्टिन वेट्ज़मैन की चेतावनी को नजरअंदाज करता है कि विनाशकारी जोखिम नगण्य नहीं है. भयावहता थकान पैदा करती है, लेकिन निष्क्रियता का कारण तटस्थता रही है जिसे गेट्स दोहरा रहे हैं. तकनीकी-समाधानवाद मनोवैज्ञानिक राहत देता है, लेकिन यह खतरनाक है.