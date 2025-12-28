संडे व्यू: ठाकरे की तर्ज पर मराठे होंगे एक! राष्ट्रवाद महसूस कराता है ‘धुरंधर’

लेखक तर्क देते हैं कि वर्षों तक हिंदी सिनेमा ने कॉस्मोपॉलिटन सावधानी और पश्चिमी मान्यता की चाह में व्यापक दर्शकों से संपर्क खो दिया था. देशभक्ति को हाशिए पर रखा जाता या मजाक उड़ाया जाता. 2019 से बदलती राजनीतिक-सांस्कृतिक भाषा ने यह खालीपन भरने का मौका दिया. उरी, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी ने संकेत दिए, लेकिन धुरंधर ने राष्ट्रवाद को नई भावनात्मक मुख्यधारा बनाया. इसने उद्योग को अपनी भाषा बोलने की अनुमति दी, छोटे शहरों के फिल्मकारों को सशक्त किया और पुराने नेटवर्क की एकाधिकार ढीली की. सफलता आक्रामकता की नहीं, बल्कि सटीक अभिव्यक्ति की थी—आत्मविश्वास बिना तिरस्कार का. चुनौती आगे है: यह मुखरता फॉर्मूला न बने, मानवीय गहराई बनी रहे. 2025 वह वर्ष था जब बॉलीवुड ने नकली वैश्विक आवाज़ छोड़ अपनी सुनी और राष्ट्र को अपनी भावनाएं महसूस करने का साहस दिया.