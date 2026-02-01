संडे व्यू: विकास पर खर्च हड़प रहे हैं नकद हस्तांतरण, शरद पवार के पास तीन विकल्प

1980 के दशक में थापर ने उनका टीवी इंटरव्यू लिया, जहां टुली नर्वस थे क्योंकि वे रेडियो के आदी थे, टीवी के नहीं. फिर भी वे बेहद प्रभावशाली रहे और बाद में ऑटोग्राफ के लिए घिर गए. टुली विचारशील थे—थापर के करियर के संकट में उन्होंने फोन कर उत्साहित किया और लंच पर भविष्य की संभावनाएं बताईं. उनकी ताकत हिंदी बोलना और भारत की गहरी समझ थी, जिससे उन्हें अद्वितीय अंतर्दृष्टि और पहुंच मिली. आलोचक उन्हें "नेटिव" कहकर आलोचना करते थे, लेकिन यह उनकी ताकत थी. भारत में टुली ही बीबीसी थे—लाखों लोग सिर्फ उन्हें सुनने के लिए ट्यून करते थे और उनकी बात पर पूरा भरोसा करते थे. राजीव गांधी ने इंदिरा की मौत तभी मानी जब टुली ने बीबीसी पर रिपोर्ट की. 2005 का पद्म भूषण उन्हें 2002 के नाइटहुड से ज्यादा प्रिय था. कलकत्ता में जन्मे, दिल्ली में अधिकांश जीवन बिताने वाले टुली ने कहा, "मैं भारत का बच्चा हूं." वे भारत के सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में से एक थे.