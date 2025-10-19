संडे व्यू: कैसे पूरा होगा विकसित भारत का सपना? अतीत की परछाई में बिहार की कथा

तवलीन सिंह लिखती हैं कि कोविड महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा का दावा किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिवाइस की कमी ने इसे बेअसर बना दिया. शिक्षकों की स्थिति और भी दयनीय है. उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, प्रशिक्षण की कमी है, और राजनीतिक हस्तक्षेप से उनका मनोबल टूटता है. विकसित देशों में शिक्षक समाज का सम्मानित वर्ग होते हैं, लेकिन भारत में वे उपेक्षित हैं. बिना सशक्त शिक्षकों के युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय है. सरकार का फोकस स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया पर है, जो सराहनीय है, लेकिन बेसिक शिक्षा पर निवेश के बिना यह बेमानी है.

विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. यदि 2047 तक हम 6% बजट शिक्षा पर खर्च करें, तो ही साक्षरता दर 100% पहुंच सकती है और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा.अंत में, विकसित भारत केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानवीय विकास है. शिक्षा ही वह पुल है जो गरीबी, असमानता और अज्ञान को समाप्त कर सकता है. सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वह इस दिशा में कदम उठाएगी या सपना ही सपना रहेगा.