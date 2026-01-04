संडे व्यू: दक्षिण एशिया के लिए नैतिक चेतावनी है बांग्लादेश

प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि अशांति और खंडित होते विश्व में भारत अभी स्थिर दिखता है. भाजपा के नेतृत्व में सत्ता का केन्द्रीकरण और अधिकारवादी झुकाव के बावजूद अर्थव्यवस्था ने बाहरी झटकों का सामना किया है और सांस्कृतिक रूप से भारत जीवंत बना हुआ है. लेकिन नए साल में भारत का सबसे निर्णायक संघर्ष पार्टियों, व्यक्तित्वों या विचारधाराओं के बीच नहीं, बल्कि फंतासी की मोहकता और वास्तविकता के अनुशासन के बीच है. यह संघर्ष राजनीति, अंतरराष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक निर्णय और नैतिक जीवन को निर्धारित करेगा. सतही स्थिरता असंतोष और संस्थागत विफलताओं को छिपा रही है, जिससे राजनीतिक फंतासी को बढ़ावा मिल रहा है. फंतासी यहां झूठी वास्तविकता से बचाव है—कठोर तथ्यों के बजाय भावनात्मक कहानियां, आत्म-बधाई और प्रतीकात्मक विजय. सार्वजनिक जीवन सभ्यतागत मुक्ति की फंतासियों से भर गया है.