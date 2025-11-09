बिहार की राजनीति में नया चेहरा हैं तेजस्वी, मामदानी के भाषण में नेहरू-डेब्स

करन थापर लिखते हैं कि शोभा डे उत्तर भारत की 'सुहाग रात' को अतिरंजित बताती हैं—एक भयभीत दुल्हन का बलिदान, जहां चीखने-मारने का सिलसिला चलता है. पुरुष शायद कभी न सोचें कि पत्नियां इसे नफरत करती हैं या नहीं. किताब में व्यावहारिक टिप्स हैं: नखरे पर 'कपड़े उतारना कला है'—पल्लू गिराना दुर्घटना जैसा, समयबद्ध. जेन जी के लिए यह चालाकी नई हो सकती है. प्रेम-संबंधों में एकरसता की आलोचना हुई है. प्रेम संबंध को घरेलू दायित्वों के बीच प्राथमिकता में शीर्ष पर रखा जाना चाहिए. महिलाएं सूक्ष्मता, धैर्य पसंद करती हैं. चुंबन को कम आंका जाता है—यह स्वयं एक पूर्ण प्रेम-अभिव्यक्ति है. हाथ पकड़ना अंतरंग है. उंगलियां फंसाकर चलना शब्दों से ऊपर है. भारत में सार्वजनिक रूप से कम होता है. भोजन और सेक्स जुड़ी बातों पर भी शोभा डे ने लिखा है. उदासीन खाने वाला खराब प्रेमी होता है. समीक्षक स्वयं भोजनप्रेमी हैं. कैनवास व्यापक है. शोभा की शैली बेजोड़—छोटे वाक्य, स्पष्टता, उत्तेजक प्रश्न.