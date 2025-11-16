संडे व्यू: बिहार में कांग्रेस बड़ी लूजर, लालू और यादव तेजस्वी की कमजोरी

रामचंद्र गुहा ने टेलीग्राफ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में डॉ मार्टिन लूथर किंग के विचारों की याद दिलायी है. यह इस संदर्भ में है कि हाल में बहुचर्चित अमेरिकी ने पंडित नेहरू का नाम अपने भाषण में लिया था. 30 वर्ष से भी छोटी उम्र में डॉ किंग ने पंडित नेहरू को भेजी अपनी पुस्तक के साथ नोट में लिखा था, “आपकी सच्ची सद्भावना, आपके व्यापक मानवतावादी चिंता और भारत के आपके महान संघर्ष से मिली प्रेरणा के लिए धन्यवाद, जो मेरे और मॉन्टगोमरी के 50 हजार नीग्ररो के लिए प्रेरणा बनी.” नेहरू ने प्राप्ति की पुष्टि करते हुए जवाब लिखा, “मैं लंबे समय से आपके द्वारा किए जा रहे कार्य में रुचि रखता हूं, और विशेष रूप से उसे करने के तरीके में. यह किताब मुझे इसमें गहरी अंतर्दृष्टि देगी, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं...मुझे पता चला है कि भारत आने का आपके पास मौका है. मैं आपसे मिलने की प्रतीक्षा करूंगा.”