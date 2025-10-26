संडे व्यू: बिहार की राजनीति का उभरता चिराग;महाराष्ट्र-हरियाणा-MP दोहराएगा बिहार?

शोभना के नायर ने हिन्दू में लिखा है कि चिराग पासवान का नया लुक—माथे पर सिंदूर की लकीर, बांह पर पवित्र धागे, रत्नों वाली अंगूठियां, साफ-सुथरे काले बाल, सफेद कुर्ता-नीली जींस—उनकी पुरानी छवि से बिल्कुल अलग है, जो गोरे बालों वाली धारियों, मांसल शरीर और चटकीले सूटों वाली थी. यह परिवर्तन उनकी राजनीतिक यात्रा का प्रतिबिंब है. पिता राम विलास पासवान के वारिस से लेकर जो लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के संस्थापक थे, 2021 में चाचा पशुपति नाथ पारस के चार लोकसभा सांसदों को लेकर चले जाने के बाद पार्टी के टूटे अवशेष को पुनर्निर्माण करने वाले नेता तक. आज वे कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार राजनीति के प्रमुख खिलाड़ी भी. उनका जीवन बॉलीवुड पॉटबॉयलर जैसा है. वे स्वयं मजाक में कहते हैं, "मुझे बुरी फिल्म की पहचान है, मैंने एक में अभिनय किया." हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू फ्लॉप होने के बाद वे राजनीति में उतरे. फिल्मी करियर असफल रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्होंने मजबूती हासिल की.