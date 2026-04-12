संडे व्यू: ईरान युद्ध का विजेता चीन, चुनाव पर भारी पड़ने लगे हैं धनपति

डी. राजा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि जोतिराव फुले की 200वीं जयंती उनके विचारों की प्रासंगिकता को मजबूत करती हैं. फुले ने भारतीय समाज में असमानता को वर्ग शोषण, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता के आपस में जुड़े तंत्र के रूप में देखा था. ये अलग-अलग समस्याएं नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मजबूत करने वाली व्यवस्थाएं हैं. फुले ने जाति व्यवस्था की विचारधारा पर हमला किया. उन्होंने इसे ईश्वरीय या प्राकृतिक नहीं माना, बल्कि ऐतिहासिक विजय और ज्ञान-पावर के एकाधिकार का परिणाम बताया. अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने शूद्रों और अति-शूद्रों की स्थिति को अमेरिकी दासों से जोड़ा. आज भी जाति भूमि, शिक्षा, रोजगार और सम्मान तक पहुंच तय करती है. दलितों पर अत्याचार जारी हैं, जबकि सांस्कृतिक एकता के नाम पर इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है.