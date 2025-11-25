धर्मेंद्र की विरासत हमेशा प्रेम ही रही

उनके बेहतरीन कामों की अगर गिनती की जाए तो उनमें आई मिलन की बेला (उनका पहला निगेटिव रोल), फूल और पत्थर (उनकी असली सफलता), अनुपमा, जीवन मृत्यु, यादों की बारात, प्रतिज्ञा, चुपके चुपके, धरम-वीर, गजब, अपने और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शामिल हैं.

उनकी हीरोइनें भी उनके 65 साल लंबे करियर की गवाही देती हैं, जिसमें मीना कुमारी से लेकर रति अग्निहोत्री तक पांच पीढ़ियों के सबसे बड़े को-स्टार्स शामिल थे. उनकी पत्नी और 20 से अधिक फिल्मों की सह-कलाकार हेमा मालिनी ने एक बार बताया था कि धर्मेंद्र ने अपनी सभी हीरोइनों की तस्वीरों वाला एक कॉफी-टेबल बुक बनाने की भी योजना बनाई थी. अपनी किताब के लिए जब मैं हेमा जी से मिला था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ‘अच्छा हुआ तुम किताब लिख रहे हो! वो बोलता रहता है, कुछ नहीं करता!’

बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी से लेकर करण जौहर और अनुराग बसु तक, सभी डायरेक्टर्स ने उन्हें कम से कम एक बार कास्ट किया. उनका म्यूजिक भी खास था, भले ही लो-प्रोफाइल. हमारे सबसे संगीतप्रिय सितारों में से एक, धर्मेंद्र के लिए मोहम्मद रफी ने उनके बेहतरीन गीतों में आवाज दी—इनमें से 150 से अधिक गाने लोकप्रिय और हिट रहे. रफी के बाद किशोर कुमार और मुकेश रहे. उनके लिए 28 सिंगर्स ने गाया और ज्यादातर गाने लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने कंपोज किए थे और गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे, साथ में और अलग-अलग.

सबसे अच्छे इंसान वो होते हैं जो प्यार बांटते हैं, और बदले में खूब प्यार पाते हैं. धर्मेंद्र का दिया हुआ प्यार उन सभी के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा, जिन्हें कभी उनका स्नेह मिला है.

जैसे हम भी उन्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे.

(राजीव विजयकर पिछले तीस से अधिक सालों से एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 'म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत–प्यारेलाल' के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमा पुस्तक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं. वे दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य रह चुके हैं और धर्मेंद्र की जीवनी 'नॉट जस्ट ए ही-मैन' के लेखक हैं. वे 2025 के ऑस्कर चयन जूरी में भी शामिल थे.)