‘दुरुपयोग की आशंका, अस्पष्ट’: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई. ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर की गई हैं.

अदालत ने इन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को नोटिस जारी किया है, जिसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. तब तक 2026 के रेगुलेशन को स्थगित रखा जाएगा. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस दौरान 2012 के UGC रेगुलेशन लागू रहेंगे.

सुनवाई के दौरान बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा:

ये प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है. जब "भेदभाव" की परिभाषा सभी प्रकार के भेदभाव को कवर करती है, तो "जाति-आधारित भेदभाव" को अलग क्यों परिभाषित किया गया है? नए नियमों में रैगिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया है?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI की बेंच ने कहा कि अगर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.