संभल हिंसा: तत्कालीन CO अनुज चौधरी पर FIR का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर

संभल हिंला में घायल युवक के पिता ने 4 फरवरी 2025 को CJM कोर्ट एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर एक दर्जन से ज्यादा बार सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था.

याचिका में आरोप लगाया गया कि 24 नवंबर 2024 को सुबह करीब 8:45 बजे आवेदक का बेटा संभल के मोहल्ला कोट स्थित जामा मस्जिद के पास अपने ठेले पर रस्क और बिस्कुट बेच रहा था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि नामजद पुलिस अधिकारियों ने अचानक भीड़ पर जान से मारने की नीयत से अपने हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी.