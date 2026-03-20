‘घर बनाओ या मुआवजा दो’: नागपुर दंगों के एक साल बाद,HC में 'बुलडोजर एक्शन' ध्वस्त

अभिजीत चौधरी ने कोर्ट को यह भी बताया कि नागपुर पुलिस कमिश्नर ने हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी थी. उसी अनुरोध के आधार पर नगर निगम ने यह बुलडोजर कार्रवाई की. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

तीसरी सुनवाई: मई 2025

मई 2025 में महाराष्ट्र की तत्कालीन मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने कोर्ट में हलफनामा पेश किया. उन्होंने स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार 'जीआर' (सरकारी संकल्प) जारी करने में विफल रही थी, जिसकी वजह से नगर निगम के अधिकारियों को नई गाइडलाइंस का पता नहीं चला. उन्होंने कहा कि अब यह जीआर जारी कर दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने सुजाता सौनिक के इस हलफनामे को खारिज कर दिया.

चौथी सुनवाई: फरवरी 2026

फरवरी 2026 में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि या तो वह परिवार का घर दोबारा बनाकर दे या फिर उन्हें उचित मुआवजा दे. अदालत ने निगम से पूछा कि वे इन दोनों में से क्या चुनेंगे, इस पर अपना जवाब दाखिल करें.

इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होनी थी, लेकिन वह नहीं हो सकी. इसके बाद 13 मार्च की तारीख तय थी, पर उस दिन भी मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ. अब देखना यह है कि हाई कोर्ट के इस कड़े निर्देश पर नगर निगम का क्या जवाब आता है.