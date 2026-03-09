पीएम मोदी के रुख के पीछे नेतन्याहू या खामेनेई नहीं, असली वजह है ‘यूएई’

दुनिया भर के नेताओं में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद शायद वो शख्स हैं, जिनसे पीएम मोदी के सबसे करीबी निजी रिश्ते हैं. शेख जायद इकलौते ऐसे बड़े वैश्विक नेता हैं जिन्हें पीएम मोदी 'भाई' कहकर बुलाते हैं. हालांकि, उन्होंने मॉरीशस के प्रविंद जगन्नाथ और बांग्लादेश की शेख हसीना के लिए भी 'भाई' और 'बहन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन शेख जायद के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बार 'भाई' शब्द का इस्तेमाल किया है.

बाकी तमाम बड़े नेताओं चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हों, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या फिर नेतन्याहू इन सभी को पीएम मोदी ने हमेशा 'दोस्त' ही कहा है. दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने तो कई बार मोदी को अपना 'भाई' बताया है, लेकिन मोदी ने सार्वजनिक तौर पर उनके लिए कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया.

पश्चिमी एशिया (मिडल ईस्ट) के मौजूदा संकट पर भारत के रुख को समझने के लिए यह फर्क बहुत जरूरी है. असल में, भारत का स्टैंड इजरायल के मुकाबले यूएई के ज्यादा करीब नजर आता है.

यूएई की तरह भारत भी चाहता है कि ये जंग और न बढ़े. भले ही अरब जगत में यूएई इजरायल का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वह इजरायल द्वारा जंग को खींचने के पक्ष में नहीं है खासकर तब, जब ईरान ने उसके बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को निशाना बनाया हो.

नई दिल्ली के लिए एक असहज स्थिति तब पैदा हो गई थी, जब पीएम मोदी के तेल अवीव दौरे और नेसेट (इजरायली संसद) में उनके भाषण के तुरंत बाद इजरायल ने हमला बोल दिया. इजरायल ने मोदी की मौजूदगी को अपने एक्शन पर 'मंजूरी की मुहर' की तरह पेश किया. उसने इसे दुनिया को ऐसे दिखाया कि भारत, ईरान के 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' और उभरते 'सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान सुन्नी ब्लॉक' के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है.

लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने कभी भी खुलकर ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया और न ही किसी ऐसे गुट या गठबंधन में शामिल होने की पुष्टि की.