Bihar Election Results: RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा, रुझानों में NDA को बहुमत

Bihar Election Result Live Updates: बिहार में किसकी बनेगी सरकार? इसका फैसला आज होगा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की काउंटिंग जारी है. प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है. सूबे की 243 सीटों के लिए पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर हो रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों के मतदान में संपन्न हुआ. पहले चरण की वोटिंग छह नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ.

इस बार बिहार में 67.13% मतदान हुआ जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% ज्यादा है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 8.15 प्रतिशत ज्यादा रहा है.

इस बार के मतदान में पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98% रही और महिलाओं की 71.78 प्रतिशत. बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं और 3.93 करोड़ पुरुष वोटर और कुल मतदाताओं की तादाद 7.45 करोड़ है.