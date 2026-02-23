लैंड जिहाद नैरेटिव: धार्मिक स्थलों के खिलाफ नया हथियार बन रहा PIL?

धार्मिक स्थलों को सुरक्षा देने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रही अगली वकील हैं रंजना अग्निहोत्री. रंजना मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में प्रमुख याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं. उनकी याचिका को लेकर मामला मथुरा अदालत से आगे बढ़कर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है.

2020 में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी याचिका दायर करते समय, रंजना अग्निहोत्री ने दावा किया था कि ''शाही ईदगाह मस्जिद ठीक उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां कृष्ण का जन्म हुआ और मुगल काल के दौरान इस पर जबरन कब्जा किया गया था."

दूसरे पक्ष का कहना है कि 17वीं शताब्दी की संरचना के लिए "अतिक्रमण" जैसे शब्दों का उपयोग करना इतिहास का अत्यधिक सरलीकरण है, जिसका मकसद सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना है. वे मंदिर और मस्जिद के बीच 1968 के समझौते का हवाला देते हैं, जो एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण समझौते का सबूत है.

यहां तक कि कुछ हिंदू संगठनों (जैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) ने भी शुरुआत में खुद को रंजना अग्निहोत्री से अलग कर लिया था. उन्होंने सुझाव दिया था कि रंजना का उनका कानूनी हस्तक्षेप गैर जरूरी है और चेतावनी दी कि इससे उस शहर में "वातावरण खराब" हो सकता है और "सांप्रदायिक अशांति" पैदा हो सकती है.