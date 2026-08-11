‘मोमाकू’ रिव्यू: एक ATM, एक रात और पितृसत्ता की कहानी

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जारी जन्म के समय लिंग अनुपात के आंकड़ों में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है. 2026 के पहले चार महीनों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य का लिंग अनुपात पिछले साल के 925 से घटकर 895 रह गया है. इनमें हरियाणा के चरखी दादरी जिले का अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया (हर 1000 लड़कों पर केवल 769 लड़कियां).

इसी चरखी दादरी से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित शकर मंदोरी गांव में 'मो मा कु' ने आकार लिया. कहानी के केंद्र में जतिन सरना द्वारा निभाया गया सुनील भाईसाहब का किरदार है, जिसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षित डिलीवरी है. लेकिन गांव से कई किलोमीटर दूर स्थित प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इलाज का खर्च जुटाना है. ऐसे में उसे एक ही तरकीब सूझती है: गांव की नई और इकलौती एटीएम मशीन की चोरी. यहीं से फिल्म अपना सस्पेंस बुनना शुरू करती है.

दूसरी ओर, सरपंच की युवा बेटी, गुलाबो, अपने प्रेमी के साथ भागने की तरकीब खोज रही है. वह जानती है कि एक बार घर छोड़ने का फैसला कर लेने के बाद उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा. एक्ट्रेस अपूर्व अरोरा द्वारा निभाया गया गुलाबो का किरदार इस बात को अच्छी तरह समझता है कि उसका स्वच्छंद प्रेम पिता की पगड़ी और पुरुष-प्रधान समाज को एक खुली चुनौती है.