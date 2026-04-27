महिला आरक्षण पर सियासत, लेकिन बंगाल से असम तक BJP ने कितनी महिलाओं को टिकट दिए?

140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए बीजेपी ने 93 में से 13 यानी 14 फीसदी और कांग्रेस ने 85 में से सिर्फ 7 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया है, मतलब 8 फीसदी. जबकि Left Democratic Front जिसमें CPIM, CPI जैसी पार्टियां हैं, उन्होंने करीब 18 महिलाओं को टिकट दिया है.

तमिलनाडु में बीजेपी आगे

एक जगह बीजेपी महिलाओं को ज्यादा टिकट देने में आगे है- वो है तमिलनाडु. बीजेपी यहां 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें 6 महिला कैंडिडेट हैं, मतलब 18 फीसदी. कांग्रेस ने 28 सीटों में सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया है. वहीं एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी TVK ने 24 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है. सत्ता में बैठी DMK ने 11 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि AIADMK ने 12%.