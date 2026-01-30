कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी: "राहुल गांधी और PM मोदी की सोच एक जैसी है"- शकील अहमद

इस पर शकील कहते हैं, "जब आप किसी अनुभवी आदमी की एंट्री ही बैन कर देते हैं, तो बात क्या होगी? अभी हाल ही में एक पूर्व मुस्लिम विधायक ने खड़गे साहब को एक चिट्ठी लिखी और दो दिन के भीतर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया."

वे आगे कहते हैं, "मैं खुद जनरल सेक्रेटरी रहा, मंत्री रहा और 12 साल तक पार्टी का प्रवक्ता रहा. अगर मैं पार्टी में रहता, तो शायद ये सब मीडिया में नहीं कहता. मैंने पार्टी छोड़ी ही इसीलिए है ताकि अब लोगों से खुलकर बात कर सकूं."

क्या शकील अहमद कियी और पार्टी में जा रहे हैं?

शकील ने अपनी निष्ठा साफ करते हुए कहा, "अगर मैं आज कड़वा सच कहूंगा तो पार्टी का नुकसान होगा, जबकि मैं अभी भी पार्टी का शुभचिंतक हूं. मैं आज फिर ऑन-रिकॉर्ड कहता हूं कि पूरी जिंदगी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा. मेरी जिंदगी का आखिरी वोट भी कांग्रेस या उसके गठबंधन को ही जाएगा."

राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि राहुल जी दूसरी पार्टियों से आए लोगों को इतनी 'प्रेफरेंस' क्यों देते हैं? उनके इस व्यवहार को 'डिसाइफर' (समझना) मुश्किल है. शायद उन्हें लगता है कि बाहर से आए लोगों की जड़ें कांग्रेस में हैं नहीं, उन्हें जब चाहेंगे हटा देंगे. लेकिन जिनकी जड़ें कांग्रेस में गहरी हैं, राहुल गांधी को शायद वो लोग पसंद नहीं हैं.