UP पुलिस: अलग धर्म, अलग नियम? पैगंबर मोहम्मद का नाम लिया तो SI आफाक पर एक्शन?

कई पुलिस वाले सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाते हैं, काफी एक्टिव हैं. तो इनपर एक्शन भी होगा क्या? मैं यही कहूंगा अगर रील के जरिए लोग जागरुक हो रहे हैं तो इसमें गलती नहीं है.

अब अगर किसी धर्म गुरू या धर्म की टीचिंग के जरिए जागरूकता फैलाना अपराध है तो फिर यूपी पुलिस बताए कि बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्‍वामी को पुलिस वाले क्यों सैलूट मार रहे थे? गार्ड ऑफ ऑनर किस बात के लिए?

पुलिस विभाग बताए कि कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा से लेकर होली पर रंग और वर्दी में भजन गाने पर कितने पुलिस वाले को लाइन हाजिर किया गया? देश के कई पुलिस स्टेशनों में मंदिर है, तो क्या वहां पुलिस वाले नहीं जाते हैं?

साल 2019 में बरेली जिले के भमोरा थाना के एसएचओ जावेद खान ने शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की थी, क्योंकि वहाँ दशकों पुरानी परंपरा है कि स्थानीय पुलिस ही पूजा की शुरुआत करती है. तब जावेद खान पर एक्शन नहीं बल्कि तारीफ हुई थी.

पुलिस को पक्षपात नहीं न्याय के साथ काम करना होगा. आम लोग, सभी धर्म, समाज, वर्ग, जाति को एक नजर से देखना होगा. और निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता के शपथ को याद रखना होगा. नहीं तो हम पूछते रहेंगे जनाब ऐसे कैसे?